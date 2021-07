Vídeo Record: a chegada de Luis Díaz e Marchesín ao Algarve

A carregar o vídeo ...

Luis Díaz e Marchesín chegaram esta segunda-feira à noite ao Algarve, para se juntarem à equipa do FC Porto após as férias - que só agora terminaram, depois de ambos terem estado ao serviço das respetivas seleções na Copa América. A dupla sul-americana chegou ao Aeroporto de Faro antes do previsto e teve de aguardar no exterior pelos responsáveis portistas. O guarda-redes (que não jogou) ganhou o título pela Argentina, ao passo que o extremo colombiano foi a revelação e melhor marcador da competição. Refira-se que Uribe chega amanhã.