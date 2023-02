Vídeo Record: os insultos do 'vice' do Conselho de Arbitragem da AF Setúbal à equipa do Sporting B

A carregar o vídeo ...

O Sporting visou Pedro Peixoto, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, pela atitude de "extrema gravidade" que teve no final do Amora-Sporting B, em concreto, sublinha o clube de Alvalade, por ter "liderado um conjunto de adeptos do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff" dos leões. Veja aqui as imagems dos insultos de Pedro Peixoto aos leões e a notícia completa AQUI