Para celebrar o arranque da 2ª temporada do 'Baú do Rui' decidimos dar imagem às histórias que o Rui Dias nos desvela semana após semana. Desta vez a viagem começou na Bulgária e com dois craques que representaram o Sporting - Iordanov e Balakov. Mas a meio caminho, fomos chamados por Sven-Göran Eriksson para passar pela Suécia. E fomos...