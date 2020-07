A carregar o vídeo ...

Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus chegaram a Portugal no mesmo avião mas deixaram o aeródromo de Tires em carros separado dando a entender que seguiriam caminhos distintos, o que veio a confirmar-se, já que o futuro treinador do Benfica dirigiu-se para a sua casa localizada na margem sul do Tejo. [Vídeo: CMTV]