Vieira em Pedrógão: «Em novembro serão plantados 18 mil carvalhos nos municípios mais afetados»

A Fundação Benfica, em parceria com a Lousitânea, apresentou esta quarta-feira um projeto de criação de viveiros nas escolas de 1.º ciclo dos concelhos mais afetados pelos fogos de 2017, para ajudar na reflorestação dos territórios. Durante a cerimónia de apresentação do projeto "Faz da tua Escola um viveiro", o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, sublinhou que esta iniciativa pretende preparar os mais jovens para a prevenção e para a reflorestação.