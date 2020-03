Vieira ligou a adepto do Benfica com 100 anos que vendeu gelados no estádio

A carregar o vídeo ...

O Benfica lançou este sábado a campanha 'Não vá. Telefone!' e a estreia teve como protagonista... Luís Filipe Vieira. O presidente do clube da Luz conversou por vídeochamada com um adepto de 100 anos que vendia gelados no estádio do Campo Grande e também no antigo Estádio da Luz. Vieira convidou ainda o adepto a assistir a um jogo no novo estádio quando o atual cenário de pandemia desaparecer e a liga portuguesa for retomada.