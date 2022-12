A carregar o vídeo ...

Tata Martino não conseguiu levar 'La Tri' além da fase de grupos do Mundial e ouviu palavras menos bonitas na chegada ao México. "Vieste roubar-nos! É a única coisa que vieste fazer", ouviu o selecionador argentino do México, com um adepto a dizer-lhe expressamente que a eliminação se justifica com a não chamada de Chicharito.