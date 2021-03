A carregar o vídeo ...

O Vilafranquense apresentou oficialmente o treinador Carlos Pinto, que Record já havia noticiado , de uma forma sui generis: utilizando o famoso jogo de tabuleiro "Quem é Quem?". Com quatro jogadores à mesa, os atletas foram fazendo perguntas até André Claro acertar no nome do sucessor de João Tralhão. [Imagens: Vilafranquense]