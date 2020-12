Vilafranquense recorda momento 'tomba-gigantes' para alimentar sonho contra o Benfica

A carregar o vídeo ...

A União Desportiva Vilafranquense passou em retrospetiva alguns momentos passados na Taça de Portugal e, em particular, o dia em que foi tomba-gigantes, de forma a alimentar o sonho de eliminar o todo-poderoso Benfica já este domingo. Em 2016, os ribatejanos, então no Campeonato de Portugal, receberam e venceram o primodivisionário Paços de Ferreira por 1-0, no Campo de Cevadeiro. O emblema de Vila Franca de Xira lamenta não poder contar com o apoio dos adeptos neste que é um dos momentos mais altos da equipa de futebol ribatejana mas apelou à... União. [Vídeo: Vilafranquense SAD]