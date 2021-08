A carregar o vídeo ...

O Vilafranquense apresentou a nova indumentária para a nova época da equipa profissional de futebol. Os ribatejanos voltam a apostar no tradicional branco com duas faixas vermelhas na diagonal da camisola principal. Existem ainda dois equipamentos alternativos que são uma novidades relativamente a temporadas transatas: um preto e outro com riscas verticais vermelhas. [Vídeo: Vilafranquense]