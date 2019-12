Vilafranquense une-se contra o incumprimento salarial de vários meses e ameaça parar

A carregar o vídeo ...

O grupo de trabalho do Vilafranquense uniu-se na sala de conferência de imprensa do Municipal de Rio Maior, após o empate a um frente ao Leixões (1-1), para anunciar uma forma de proposta contra o incumprimento salarial que dura há cerca de três meses. Tiago Mota, um dos capitães de equipa, foi a voz dos ribatejanos. "Não temos condições. Se a situação não for resolvida até terça-feira, o clube vai parar", anunciou. Até lá, o staff técnico de Filipe Moreira e jogadores vão contactar o Sindicato presidido por Joaquim Evangelista.