Villas-Boas pede adiamento da AG e critica: «Fica registada a falta de organização»

André Villas-Boas criticou duramente a organização da Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto desta noite, considerando que a mesma devia ser adiada para outro dia e local, dada a enorme afluência - há milhares de sócios ainda na fila para se inscreverem e o auditório inicialmente escolhido no Estádio do Dragão tem lotação de 400 pessoas.