Vincenzo Nibali em lágrimas: 'Tubarão' volta às vitórias em casa e conquista Giro da Sicília

A carregar o vídeo ...

É um dos momentos altos do ano no ciclismo mundial. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) não ganhava desde julho de 2019 e esta sexta-feira voltou a saborear um triunfo na sua ilha natal. O ciclista italiano, de 36 anos, atacou a 22 quilómetros da meta e venceu a 4ª e última etapa do Giro da Sicília. A exibição monumental permitiu-lhe destronar o 'veterano' Alejandro Valverde (Movistar) da liderança e alcançar a vitória na geral final. Após cruzar a meta instalada em Mascali, ainda em cima da bicicleta, o 'Tubarão de Messina' desfez-se em lágrimas. [Vídeo: Twitter]