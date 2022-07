Vingegaard arriscou e quase foi ao chão no contrarrelógio

A carregar o vídeo ...

Jonas Vingegaard tinha garantido que não iria arriscar no contrarrelógio deste sábado, mas assim que foi para a estrada... tudo mudou. O ciclista dinamarquês da Jumbo-Visma aplicou-se a fundo mesmo sem necessitar e acabou por passar por um enorme susto já na fase final do 'crono', ao escapar por um triz de uma queda que poderia ter sido bem dolorosa. Depois disto, provavelmente abalado pelo susto desnecessário, o dinamarquês levantou o pé e acabou em segundo, atrás de Wout van Aert. Isto quando nos três pontos intermédios anteriores tinha sido sempre mais rápido do que o colega de equipa.