A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Flamengo não esquecem o 'menino' Vinícius Júnior, que hoje brilha pela Europa fora ao serviço do Real Madrid. No último sábado, o internacional brasileiro marcou presença no Maracanã para assistir ao duelo do Mengão com o América Mineiro e recebeu uma grande ovação por parte dos adeptos do Flamengo. [Vídeo: Isabelle Costa/Twitter]