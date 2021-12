Vinicius Júnior destacou-se no Real Madrid em 2021, tendo participado em 54 encontros pelos merengues neste ano civil. A cumprir a 4.ª temporada em Madrid, o extremo brasileiro esteve envolvido em 28 golos do Real Madrid, já marcou por 15 ocasiões e assistências por 13 vezes. [Vídeo: One Football]