Vinícius Júnior recebeu prenda de Cristiano Ronaldo: «É um ídolo para mim e para os adeptos do Real Madrid»

Vinícius Júnior publicou um vídeo no seu canal de Youtube para mostrar as novas chuteiras que vai usar. Um modelo de Cristiano Ronaldo, por isso o jogador português participou na escolha dos jogadores que vão calçá-las. Bruno Fernandes, Mbappé, Ansu Fati, Haaland e Vínicius Júnior são os eleitos. O brasileiro, jogador do Real Madrid, aproveitou para reforçar a admiração por Cristiano Ronaldo. [Imagens: Canal Youtube Vini Jr].