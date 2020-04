A carregar o vídeo ...

O encontro do FIFA 20 Stay and Play Cup entre o Real Madrid, de Vinícius Júnior, e o Liverpool, de Alexander-Arnold, terminou com uma goleada imposta pelo internacional inglês. O lateral-direito dos reds começou a partida em desvantagem, mas conseguiu, de seguida, aplicar quatro golos sem resposta. [Vídeo: Omnisport]