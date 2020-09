A carregar o vídeo ...

Está feito o empate (1-1) no Estádio da Luz. Vinícius, ponta-de-lança do Benfica, recebeu um passe de Pizzi à entrada da grande área do Sporting de Braga, ultrapassou dois defesas minhotos em momento de inspiração individual e atirou para o fundo da baliza defendida por Tiago Sá. [Vídeo: SL Benfica]