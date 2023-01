A carregar o vídeo ...

O duelo entre Cesena e Fermana, da Serie C italiana, ficou marcado por um momento digno de apanhados pouco depois do intervalo, que coincidiu com o golo dos visitantes, que ditou o 1-1 final. Marcou Manuel Fischnaller, depois de uns 20 segundos de futebol... de aselhice pura, perdão!