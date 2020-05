A carregar o vídeo ...

É mais um episódio de violência a marcar o futebol português. Um membro da Juve Leo foi esfaqueado no Estoril por integrantes dos No Name Boys e as autoridades já estão a investigar o incidente. O jornalista Alexandre Carvalho aborda este confronto, que surge numa altura em que se celebra o regresso do desporto-rei em Portugal.