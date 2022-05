Violência entre adeptos cancela jogo do campeonato Inatel em Braga

A carregar o vídeo ...

O jogo entre Turiz e Inter Fradelos, disputado em Vila Verde e que decidia o vencedor do campeonato Inatel de Braga, foi ontem interrompido na segunda parte devido a confrontos entre adeptos das duas equipas. A violência começou nas bancadas e passou para o relvado, com o árbitro a decidir terminar o encontro com 1-1 no marcador, resultado que dava o título à equipa da casa, que precisava apenas do empate. A decisão sobre o jogo e a classificação final do campeonato está agora nas mãos da organização da prova. [Vídeo: CMTV]