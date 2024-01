A carregar o vídeo ...

É já hoje que se realiza a Gala de Abertura de Viseu como Cidade Europeia do Desporto em 2024. Um tiro de partida com o qual Fernando Ruas, presidente da CM Viseu, quer "galvanizar o município e toda a região" para um ano com especial atenção à atividade física. Às 17h30, no Pavilhão Multiusos de Viseu, a gala contará "com cerca de mil participantes", algo que muito orgulha o edil.