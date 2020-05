A carregar o vídeo ...

Jordan é uma estrela do Futebol de Praia e considerado o melhor jogador do mundo. Visitou o nosso PodCast Record para uma conversa bem especial com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto, que passou pelos sucessos da Seleção Nacional, pelos principais momentos da carreira e os companheiros em que se inspira para ser cada vez melhor. A não perder!