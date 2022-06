A carregar o vídeo ...

O golo de Zaidu, que valeu a vitória do FC Porto sobre o Benfica, no Estádio da Luz, e consequente conquista do campeonato pelos dragões, contou com um relato diferente. Habituados a viver o jogo dentro das quatro linhas, Vitinha e Toni Martínez relataram a jogada num momento pouco usual e que foi publicado pelos dragões nas redes sociais.