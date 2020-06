A carregar o vídeo ...

Vítor Baía já exerceu o direito ao voto no Dragão Arena e, à saída, falou aos jornalistas sobre este novo projeto que pretende abraçar. O candidato a vice-presidente pela lista A, de Pinto da Costa, falou sobre as suas novas funções e demonstrou-se também grato a Pinto da Costa pela confiança, acabando por tecer rasgados elogios ao atual presidente do FC Porto.