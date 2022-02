A carregar o vídeo ...

Vítor Baía recordou nas redes sociais o penálti que defendeu no jogo com a Lazio, em 2003. O empate a zero nesse encontro deu o apuramentro do FC Porto para a final da Taça UEFA. "Boas memórias", escreveu o antigo guarda-redes, atual vice-presidente dos dragões, no Instagram.