A carregar o vídeo ...

O madeirense Vítor Freitas, mais conhecido no futebol como 'Barata', foi 2.º classificado do campeonato do Líbano pelo Al Nejmeh, uma experiência que considera enriquecedora, num país e numa cultura completamente diferentes da portuguesa e mesmo da europeia. Os adeptos, esses, não escondem o entusiasmo.