Veja na íntegra o discurso do presidente do Boavista, Vítor Murta, distinguido com o troféu de Dirigente do Ano na X Edição da Gala dos Troféus Pantera. Na sua intervenção, o líder axadrezados assumiu estar a "viver um sonho" como responsável máximo do emblema boavisteiro.