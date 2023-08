Vítor Murta otimista na celebração do aniversário do Boavista: «Esta equipa vai causar surpresa»

A carregar o vídeo ...

O presidente Vítor Murta marcou presença no hastear da bandeira, singela cerimónia para assinalar o 120º aniversário do Boavista, e não contornou as dificuldades financeiras que o clube atravessa, mas passou uma mensagem de confiança ao universo axadrezado para a época que se avizinha ao referir que, apesar do impedimento de inscrever novos jogadores, "o plantel dá garantias e a equipa vai causar muita surpresa".