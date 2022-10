Vítor Pereira assume carinho especial pelo Corinthians: «Identifiquei-me com o clube e com o sentir do povo»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre o seu futuro após a final da Taça do Brasil, e depois do Corinthians ter saído derrotado nos penáltis pelo Flamengo (1-1, 5-6) , Vítor Pereira assumiu que sente um enorme carinho pelo timão, sublinhando que "desde cedo se identificou com o clube e com o sentir do povo", mas não deixando pistas quanto a uma eventual renovação de contrato. (: ESPN Brasil)