Vítor Pereira e a derrota do Corinthians frente ao Palmeiras: «Não faço milagres nem tenho uma varinha mágica»

A carregar o vídeo ...

O Corinthians de Vítor Pereira foi esta quinta-feira derrotado pelo Palmeiras de Abel Ferreira (1-2) , em jogo em atraso da 6.ª jornada do Campeonato Paulista. No final do encontro, o técnico do timão lamentou o desaire, assumindo que o tempo de trabalho que as duas equipas levam com os respetivos treinadores teve impacto no resultado final. (Vídeo: Corinthians TV)