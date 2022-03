A carregar o vídeo ...

O Corinthians de Vítor Pereira foi este sábado derrotado pelo São Paulo (0-1) na estreia do treinador português no 'timão', e no final do jogo, questionado acerca do desafio que se avizinha, o técnico garantiu que não foi "para o Brasil a achar que ia ser fácil". (Vídeo: Corinthians TV)