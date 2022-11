Vítor Pereira é expulso após palavras ao árbitro: «Tu vales zero!»

A carregar o vídeo ...

O minuto 38 do encontro entre Coritiba e Corinthians culminou com duas expulsões de uma assentada para a formação de São Paulo, com o vermelho direto mostrado a Bruno Méndez na sequência de um penálti favorável para os da casa e ainda para Vítor Pereira, por protestos. Após ver a cartolina vermelha, o técnico português disse ao árbitro: "Tu vales zero!", tendo de seguida aplaudido, de forma irónica, os adeptos do Coritiba que festejavam a expulsão do técnico gritando: "Ide para a p... que vos pariu".