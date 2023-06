Vítor Pinto: «Admitiríamos que Schmidt, Amorim ou Conceição fizessem o que Mourinho fez?»

A carregar o vídeo ...

A UEFA decidiu abrir um procedimento disciplinar a José Mourinho por o treinador "ter insultado e utilizado linguagem abusiva" para com o árbitro Anthony Taylor e a sua equipa depois da final da Liga Europa, que a Roma perdeu quarta-feira nos penáltis, diante do Sevilha. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisou o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.