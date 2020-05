A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto revelou no programa 'Mercado' da CMTV as mudanças que podem acontecer na Liga, numa altura em que a liderança de Pedro Proença pode estar a terminar. A integração na Federação Portuguesa de Futebol, mudança da sede para Lisboa e o aumento de protagonismo do principal patrocinador foram situação abordadas pelo chefe de redação de Record.