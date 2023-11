Vítor Pinto: «Bom dia Dr. Rui Moreira! Olha, o presidente da Câmara Municipal do Porto acordou!»

A carregar o vídeo ...

É um exclusivo da CMTV e do Correio da Manhã. Rui Moreira revela que já falou com o ministro da Administração Interna e com a PSP sobre os atos de vandalismo na casa de André Villas-Boas pois quer que as autoridades apurem o que se passou. Rui Moreira fez questão de salientar à CMTV que está a falar na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Porto e não como membro do Conselho Superior do FC Porto. Quanto à violência na assembleia geral extraordinária do FC Porto Rui Moreira explica que a polícia não foi chamada por se tratar de matéria do foro do clube. Rui moreira diz ainda que o que se passou na assembleia geral não pode ser comparável ao sucedido na casa de André Villas-Boas.