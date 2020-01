A carregar o vídeo ...

As negociações entre Manchester United e Sporting prosseguem e, nas próximas horas ou nos próximos dias, o desejo do camisola 8, de atuar numa liga mais competitiva do que a portuguesa, poderá mesmo tornar-se uma realidade. O assunto foi debatido quinta-feira à noite na CMTV, com Vítor Pinto, chefe de redação de Record, a dar alguns pormenores.