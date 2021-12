Vítor Pinto: «Com indícios de manipulação de resultados é o edifício do futebol português que está em causa»

A carregar o vídeo ...

A investigação que o Ministério Público (MP) está a levar a cabo sobre os negócios do FC Porto nos últimos anos e que conduziu à Operação Prolongamento, realizada no passado dia 22, com buscas efetuadas nos escritórios da SAD e à residência de Pinto da Costa, entre outros locais, já passou as fronteiras do plano financeiro. Nos despachos de autorização dos mandados de busca, a que Record teve acesso, o MP dá conta de indícios sobre "entregas a favor de pessoas com alegada capacidade para influenciar a sorte dos resultados desportivos". Tema que Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou tema no programa 'Mercado' (CMTV).