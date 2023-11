A carregar o vídeo ...

Fernando Gomes viajou até à Arábia Saudita para tentar, junto do Al Nassr, antecipar o pagamento do passe de Otávio, avançou esta quarta-feira a CMTV. Recorde-se que o acordo entre o FC Porto e os sauditas contempla o pagamento do valor global de 60 milhões de euros em três tranches, sendo que a primeira foi paga em setembro.