Vítor Pinto e a possível saída de Taremi: «Desta vez, Sérgio Conceição não vai reagir da mesma forma...»

Mehdi Taremi está um passo mais perto de reforçar o Milan. De acordo com Gianluca Di Marzio, jornalista especialista em mercado de transferência, o FC Porto já terá aceitado a oferta dos rossoneri, faltando apenas pequenos detalhes para que o iraniano viaje rumo a Itália para os exames médicos e assinatura do contrato. Tema em análise no programa 'Mercado' da CMTV.