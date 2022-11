A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou esta terça-feira, no programa 'Mercado' da CMTV, a notícia avançada em primeira mão pelo nosso jornal sobre a renovação de contrato do treinador Rúben Amorim com o Sporting. "Permite o prolongamento de um projeto que tem tido um grande sucesso", disse.