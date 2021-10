A carregar o vídeo ...

A SAD do FC Porto anunciou um prémio de assinatura de 15 milhões parar Otávio. O empresário do jogador nega essa versão: "Não recebeu nem um euro" . Este choque frontal foi comentado quarta-feira à noite na CMTV com Vítor Pinto, subdiretor de Record, a considerar que em causa está um valor muito elevado.