A SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira acusados de fraude fiscal e falsificação no âmbito do processo 'Saco Azul'. Vítor Pinto, dubdiretor de Record, analisa o caso no programa 'Mercado' (CMTV).