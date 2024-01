Vítor Pinto e o incidente de Di María: «Se alguém achar que é uma situação normal por causa da porcaria do clubismo…»

A carregar o vídeo ...

Decorria o minuto 60 do Benfica-Sp. Braga (3-2) quando Di María, revoltado com a decisão do árbitro assistente de ter assinalado falta sobre Ricardo Horta se dirigiu até André Campos, auxiliar de Nuno Almeida, e lhe encostou a cabeça. Um comportamento que acabou por lher valer o cartão amarelo. Este momento não passou na transmissão televisiva mas imagens nas redes sociais mostram o que se passou. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisou o tema no programa 'Mercado' da CMTV.