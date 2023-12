Vítor Pinto: «Existe o sentimento de impunidade porque houve ataques à casa de Villas-Boas e ninguém foi responsabilizado»

A carregar o vídeo ...

O 'Correio da Manhã' revela na sua edição em papel desta quarta-feira que André Villas-Boas tem proteção policial permanente. De acordo com o diário da 'Medialivre', a Polícia de Segurança Pública, face à existência de ameaças à integridade do futuro candidato à presidência do FC Porto, optou por reforçar a vigilância e aumentar a proteção do antigo treinador dos dragões. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o tema no programa 'Mercado' da CMTV.