Vítor Pinto: «Existe um bloqueio claro a qualquer possibilidade de regresso de Vieira ao Benfica»

Luís Filipe Vieira está a prazo na SAD do Benfica. O Conselho Fiscal da sociedade que gere o futebol das águias fez saber que as funções daquele como membro do Conselho de Administração cessarão se as medidas de coação a que está sujeito se mantiverem – em especial a proibição de contactar com os demais administradores –, no prazo de 30 dias. A Direção agora liderada por Rui Costa também tem um plano para evitar o regresso do ex-presidente ao clube.