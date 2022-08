Vítor Pinto explica por que razão Samuel Portugal é o guarda-redes com maior probabilidade de reforçar o FC Porto

A carregar o vídeo ...

O FC Porto já desenvolveu contactos exploratórios por Andrew Silva do Gil Vicente, Samuel Portugal do Portimonense e Luiz Júnior do Famalicão. O guardião dos algarvios é aquele que tem mais possibilidades de reforçar os dragões, tal como explicou Vítor Pinto, subdiretor de Record, no programa 'Mercado' da CMTV.