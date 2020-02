A carregar o vídeo ...

Vitor Pinto, jornalista de Record, afirmou no programa 'Liga D'Ouro', da CMTV, que duvida que o V. Guimarães seja punido por causa dos insultos racistas a Marega e recordou um caso de 2017 que envolveu Eliseu, então jogador do Benfica, no mesmo estádio.