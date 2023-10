Vítor Pinto: «FC Porto só consegue respirar quando acontecem grandes vendas»

A carregar o vídeo ...

A SAD do FC Porto apresentou esta sexta-feira o 3.º maior prejuízo da sua história, cifrado em 47,6 milhões de euros. Nesta lista incluem-se alguns dos exercícios que levaram os dragões a ficar sob a alçada do acordo de fair play financeiro com a UEFA, do qual a sociedade saiu em julho deste ano. Vítor Pinto, subdiretor de Record, explicou os números no programa 'Mercado' da CMTV.